Правоохранители нашли пропавшего младенца

Правоохранители спасли младенца. Фото: Национальная полиция

В Харькове мать оставила возле магазина без присмотра свою восьмимесячную дочь и ушла, после чего коляска с ребенком исчезла. Ювенальные правоохранители оперативно разыскали пропавшего младенца

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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В полицию обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что ее 17-летняя дочь оставила на улице коляску с ребенком. Когда она вернулась, то обнаружила исчезновение ребенка.

"На поиски младенца был ориентирован весь личный состав сектора ювенальной превенции и Харьковского районного управления полиции №1", — сообщили в полиции.

Через несколько часов правоохранители разыскали ребенка. Знакомый матери, мужчина 23-х лет, увидел на улице коляску и пошел гулять с младенцем, не сообщив об этом семье ребенка.

Учитывая состояние здоровья ребенка, было принято решение временно поместить младенца в лечебное учреждение для полного медицинского обследования.

С матерью ребенка проведена профилактическая работа с целью недопущения ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.