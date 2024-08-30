Правоохоронці знайшли зникле немовля

Правоохоронці врятували немовля. Фото: Національна поліція

У Харкові матір залишила біля магазина без нагляду свою восьмимісячну доньку та пішла, після чого візочок із дитиною зник. Ювенальні правоохоронці оперативно розшукали зникле немовля

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Читайте також:

Правоохоронці знайшли немовля

До поліції звернулася 38-річна жінка. Вона повідомила, що її 17-річна донька залишила на вулиці візочок з дитиною. Коли вона повернулася, то виявила зникнення дитини.

"На пошуки немовля був орієнтований весь особовий склад сектору ювенальної превенції та Харківського районного управління поліції №1", — повідомили в поліції.

За кілька годин правоохоронці розшукали дитину. Знайомий матері, чоловік 23-ох років, побачив на вулиці візочок та пішов гуляти з немовлям, не повідомивши про це родину дитини.

Враховуючи стан здоров’я дитини було прийняте рішення тимчасово помістити немовля до лікувального закладу для повного медичного обстеження.

З матір’ю дитини проведена профілактична робота з метою недопущення неналежного виконання батьківських обов’язків.