Правоохоронці знайшли зникле немовля

У Харкові зникла коляска з дитиною — правоохоронці оперативно розшукали немовля
У Харкові матір залишила біля магазина без нагляду свою восьмимісячну доньку та пішла, після чого візочок із дитиною зник. Ювенальні правоохоронці оперативно розшукали зникле немовля
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Правоохоронці знайшли немовля
До поліції звернулася 38-річна жінка. Вона повідомила, що її 17-річна донька залишила на вулиці візочок з дитиною. Коли вона повернулася, то виявила зникнення дитини.
"На пошуки немовля був орієнтований весь особовий склад сектору ювенальної превенції та Харківського районного управління поліції №1", — повідомили в поліції.
За кілька годин правоохоронці розшукали дитину. Знайомий матері, чоловік 23-ох років, побачив на вулиці візочок та пішов гуляти з немовлям, не повідомивши про це родину дитини.
Враховуючи стан здоров’я дитини було прийняте рішення тимчасово помістити немовля до лікувального закладу для повного медичного обстеження.
З матір’ю дитини проведена профілактична робота з метою недопущення неналежного виконання батьківських обов’язків.
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