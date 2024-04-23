В Харькове снова был слышен взрыв
В Харькове во вторник, 23 апреля, снова раздавались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 23 апреля
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В то же время, согласно информации мониторингового канала monitor, выходы баллистики были зафиксированы в направлении Харькова с востока.
По состоянию на 17:40 воздушная тревога объявлена в областях на востоке, части юга и части центра Украины.
Напомним, сегодня российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.
Также мы писали, что россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.
Кроме того, 22 апреля враг попал птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.
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