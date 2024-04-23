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В Харькове снова был слышен взрыв

23 апреля 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове снова был слышен взрыв
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове во вторник, 23 апреля, снова раздавались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 23 апреля

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Харькове 23 апреля раздался взрыв
Скриншот поста Воздушных сил

В то же время, согласно информации мониторингового канала monitor, выходы баллистики были зафиксированы в направлении Харькова с востока.

взрыв в Харькове 23 апреля
Скриншот поста monitor

По состоянию на 17:40 воздушная тревога объявлена в областях на востоке, части юга и части центра Украины.

воздушная тревога 23 апреля
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские войска сбросили авиабомбу на Салтовский район Харькова. Там были повреждены 15 жилых домов.

Также мы писали, что россияне обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Кроме того, 22 апреля враг попал птицефабрику в Харьковском районе. Насчет пострадавших информация не поступала.

Харьков
взрыв
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине

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