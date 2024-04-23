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Росія скинула на Харків авіабомбу, є пошкодження, — Терехов

23 квітня 2024 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія скинула на Харків авіабомбу, є пошкодження, — Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 23 квітня, обстріляли Харків за допомогою керованої авіаційної бомби. У місті є пошкодження цивільної інфраструктури. 

Про це заявив мер Ігор Терехов в коментарі для Новини.LIVE.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Удар КАБом по Харкову 23 квітня

За його словами, у Салтівському районі Харкова внаслідок удару КАБом було пошкоджено 15 житлових будинків. Там зафіксовані руйнації різних ступенів: вибиті вікна, дахи та пошкоджені гаражі. 

"Люди дуже налякані, але ми будемо стояти заради нашої перемоги. Комунальні підприємства вже працюють з волонтерами, закривають усі контури", — сказав Терехов.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

А вчора окупанти влучили в птахофабрику в Харківському районі. Щодо постраждалих інформація не надходила.

Крім того, загарбники здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
війна в Україні
авіабомба

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