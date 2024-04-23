Росія скинула на Харків авіабомбу, є пошкодження, — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Російські війська у вівторок, 23 квітня, обстріляли Харків за допомогою керованої авіаційної бомби. У місті є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це заявив мер Ігор Терехов в коментарі для Новини.LIVE.

Читайте також:

Скриншот допису Новини.LIVE

Удар КАБом по Харкову 23 квітня

За його словами, у Салтівському районі Харкова внаслідок удару КАБом було пошкоджено 15 житлових будинків. Там зафіксовані руйнації різних ступенів: вибиті вікна, дахи та пошкоджені гаражі.

"Люди дуже налякані, але ми будемо стояти заради нашої перемоги. Комунальні підприємства вже працюють з волонтерами, закривають усі контури", — сказав Терехов.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

А вчора окупанти влучили в птахофабрику в Харківському районі. Щодо постраждалих інформація не надходила.

Крім того, загарбники здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.