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Окупанти влучили по птахофабриці в Харківському районі, — ОВА

22 квітня 2024 23:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти влучили по птахофабриці в Харківському районі, — ОВА
Дим в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська увечері в понеділок, 22 квітня, обстріляли Харківську область. Ворог вдарив по птахофабриці поблизу Харкова.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, зафіксовано загоряння на території птахофабрики. Щодо постраждалих інформація не надходила.

Наразі профільні служби проводять огляд місць влучань.

Обстріл Харкова 22 квітня
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Також ми писали, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі Харкова.

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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