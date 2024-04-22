Окупанти влучили по птахофабриці в Харківському районі, — ОВА

Дим в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські війська увечері в понеділок, 22 квітня, обстріляли Харківську область. Ворог вдарив по птахофабриці поблизу Харкова.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Обстріл Харківщини 22 квітня

"О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, зафіксовано загоряння на території птахофабрики. Щодо постраждалих інформація не надходила.

Наразі профільні служби проводять огляд місць влучань.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Також ми писали, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі Харкова.