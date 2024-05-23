В Харькове снова слышны взрывы
23 мая 2024 14:04
Ракета в небе. Фото: АрміяInform
Взрывы в Харькове снова раздались днем, 23 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Читайте также:
Взрывы в Харькове
"Снова удары", — отметил Синегубов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.
В Харькове возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела. Известно, что враг убил шесть человек и ранил еще 16 человек.
Читайте Новини.LIVE!