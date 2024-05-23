В Харькове снова слышны взрывы

Ракета в небе. Фото: АрміяInform

Взрывы в Харькове снова раздались днем, 23 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Снова удары", — отметил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В Харькове возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела. Известно, что враг убил шесть человек и ранил еще 16 человек.