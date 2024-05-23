Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове снова слышны взрывы arrow

В Харькове снова слышны взрывы

23 мая 2024 14:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове снова слышны взрывы
Ракета в небе. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове снова раздались днем, 23 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове

"Снова удары", — отметил Синегубов.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 23 мая. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В Харькове возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела. Известно, что враг убил шесть человек и ранил еще 16 человек.

война
Харьков
обстрелы
Олег Синегубов
воздушная тревога
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ