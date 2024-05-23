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У Харкові знову чутно вибухи

23 травня 2024 14:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові знову чутно вибухи
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Харкові знову пролунали вдень, 23 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Знову удари", — зазначив Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу. Відомо, що ворог вбив шість осіб та поранив ще 16.

війна
Харків
обстріли
Олег Синєгубов
повітряна тривога
ракетний удар

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