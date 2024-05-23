У Харкові знову чутно вибухи
23 травня 2024 14:04
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
Вибухи в Харкові знову пролунали вдень, 23 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
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Вибухи в Харкові
"Знову удари", — зазначив Синєгубов.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу. Відомо, що ворог вбив шість осіб та поранив ще 16.
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