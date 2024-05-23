У Харкові знову чутно вибухи

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Вибухи в Харкові знову пролунали вдень, 23 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Харкові

"Знову удари", — зазначив Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав зранку 23 травня. Очільник ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу. Відомо, що ворог вбив шість осіб та поранив ще 16.