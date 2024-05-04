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В Харькове снова увеличилось количество раненых работников предприятия из-за атаки

4 мая 2024 19:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове снова увеличилось количество раненых работников предприятия из-за атаки
Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в субботу, 4 мая, сбросили авиационную бомбу на Харьков. Число пострадавших в результате обстрела города возросло до шести.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"На данный момент в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек", — говорится в сообщении.

Среди раненых работников четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет и двое 21-летних мужчин — у них взрывные ранения.

Также рядом с предприятием произошло возгорание частного домовладения, возник пожар дворовых сооружений.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, днем в Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что авиабомба, которую россияне планировали сбросить на Харьков, упала на частный дом в Белгороде. В результате инцидента есть раненные, повреждена инфраструктура города.

Харьков
россияне
обстрелы
война в Украине
авиабомба

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