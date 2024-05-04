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У Харкові знову збільшилася кількість поранених працівників підприємства через атаку

4 травня 2024 19:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові знову збільшилася кількість поранених працівників підприємства через атаку
Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти в суботу, 4 травня, скинули авіаційну бомбу на Харків. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста зросла до шести.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"На цю хвилину внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей", — йдеться у повідомленні.

Серед поранених працівників четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років і двоє 21-річних чоловіків — вони мають вибухові поранення. 

Також поруч із підприємством сталося займання приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вдень у Харкові пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що авіабомба, яку росіяни планували скинути на Харків, впала на приватний будинок у Бєлгороді. Внаслідок інциденту є поранені, пошкоджено інфраструктуру міста.

Харків
росіяни
обстріли
війна в Україні
авіабомба

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