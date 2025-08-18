Видео
Україна
Главная Харьков В Харькове снова возросло число погибших в результате обстрела

В Харькове снова возросло число погибших в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 08:50
Атака России на Харьков 18 августа — количество жертв возросло
Последствия российского удара по многоэтажке Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Оккупанты убили пятерых человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 18 августа

Терехов заявил, что на данный момент известно о пяти погибших.

"Уже пятеро погибших на месте утреннего удара врага по Харькову", — написал он.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Харькова утром 18 августа.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате взрывов произошли пожары в квартирах и обрушились перекрытия. Кроме того, зафиксированы частичные разрушения и обвалы.

война Харьков убийство обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
