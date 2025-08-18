Атака России на Харьков 18 августа — количество жертв возросло

В Харькове снова возросло число погибших в результате обстрела
Дата публикации 18 августа 2025 08:50
Последствия российского удара по многоэтажке Харькова 18 августа. Фото: Новини.LIVE
В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 18 августа. Оккупанты убили пятерых человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Терехов заявил, что на данный момент известно о пяти погибших.
"Уже пятеро погибших на месте утреннего удара врага по Харькову", — написал он.
Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Харькова утром 18 августа.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате взрывов произошли пожары в квартирах и обрушились перекрытия. Кроме того, зафиксированы частичные разрушения и обвалы.
