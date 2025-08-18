Атака Росії на Харків 18 серпня — кількість жертв зросла

У Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:50
Наслідки російського удару по багатоповерхівці Харкова 18 серпня. Фото: Новини.LIVE
У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 18 серпня. Окупанти вбили пʼятьох осіб.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Обстріл Харкова 18 серпня
Терехов заявив, що наразі відомо про пʼятьох загиблих.
"Вже пʼятеро загиблих на місці ранкового удару ворога по Харкову", — написав він.
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Харкова зранку 18 серпня.
Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибухів сталися пожежі в квартирах та обрушилися перекриття. Крім того, зафіксовано часткові руйнування та обвали.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама