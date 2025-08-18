Атака Росії на Харків 18 серпня — кількість жертв зросла

Наслідки російського удару по багатоповерхівці Харкова 18 серпня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 18 серпня. Окупанти вбили пʼятьох осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Обстріл Харкова 18 серпня

Терехов заявив, що наразі відомо про пʼятьох загиблих.

"Вже пʼятеро загиблих на місці ранкового удару ворога по Харкову", — написав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Харкова зранку 18 серпня.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибухів сталися пожежі в квартирах та обрушилися перекриття. Крім того, зафіксовано часткові руйнування та обвали.