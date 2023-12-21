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В Харькове предатель передавал оккупантам важные данные — ему грозит пожизненное заключение

21 декабря 2023 14:48
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
В Харькове предатель передавал оккупантам важные данные — ему грозит пожизненное заключение
Российский агент за решеткой. Фото: Харьковская областная прокуратура
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

В Харькове задержан российский агент, который передавал пособникам на оккупированных территориях информацию о расположении украинских военных, локации ракетных ударов по городу и совершал другие противоправные действия. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Как отметили в прокуратуре, досудебным следствием установлено, что харьковчанин, работавший завхозом на одном из государственных предприятий, передавал запрещенную к распространению информацию своему знакомому. Товарищ обвиняемого является одним из гауляйтеров Харьковщины, он в составе армии врага принимал участие в боевых действиях с целью оккупации Харькова.

"В течение 2022 года харьковчанин собирал и передавал своему другу через мессенджер Telegram информацию об объектах с указанием их территориальной привязки, на которых находятся военнослужащие ВСУ, а также отслеживал места поражения ракетных обстрелов по городу", — говорится в сообщении.

Предатель также искал данные о сотрудниках харьковских вузов для вербовки российскими спецслужбами.

Злоумышленника разоблачили в июне этого года. Дома у него обнаружено около полутысячи патронов, которые он незаконно приобрел и хранил. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, в Украине будут судить 26-летнего российского военнослужащего, почти до смерти избившего мужчину за то, что тот отказал продать свою 3-летнюю дочь. Это произошло весной прошлого года во время оккупации Харьковской области.

Как сообщалось ранее, российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжают грабить. Они вывозят имущество промышленных объектов.

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