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В Харькове возросло количество пострадавших из-за ракетного удара

20 марта 2024 21:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове возросло количество пострадавших из-за ракетного удара
Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в среду, 20 марта, нанесли ракетный удар по Харькову. Число раненых в результате обстрела увеличилось до восьми, пять человек погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до восьми", — написал он.

По словам Синегубова, семеро раненых были госпитализированы, одному из них оказали помощь на месте.

Кроме того, в результате российского удара ракетой пять человек погибли. Информация обновляется.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов предприятия в Харькове. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в ГСЧС показали последствия сегодняшнего обстрела Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.

Харьков
ГСЧС
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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