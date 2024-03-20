В Харькове возросло количество пострадавших из-за ракетного удара
Российские войска в среду, 20 марта, нанесли ракетный удар по Харькову. Число раненых в результате обстрела увеличилось до восьми, пять человек погибли.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Ракетный удар по Харькову 20 марта
"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до восьми", — написал он.
По словам Синегубова, семеро раненых были госпитализированы, одному из них оказали помощь на месте.
Кроме того, в результате российского удара ракетой пять человек погибли. Информация обновляется.
Напомним, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов предприятия в Харькове. Поисково-спасательная операция продолжается.
Также в ГСЧС показали последствия сегодняшнего обстрела Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.
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