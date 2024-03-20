В Харькове возросло количество пострадавших из-за ракетного удара

Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС

Российские войска в среду, 20 марта, нанесли ракетный удар по Харькову. Число раненых в результате обстрела увеличилось до восьми, пять человек погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Ракетный удар по Харькову 20 марта

"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до восьми", — написал он.

По словам Синегубова, семеро раненых были госпитализированы, одному из них оказали помощь на месте.

Кроме того, в результате российского удара ракетой пять человек погибли. Информация обновляется.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов предприятия в Харькове. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в ГСЧС показали последствия сегодняшнего обстрела Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.