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У Харкові зросла кількість постраждалих через ракетний удар

20 березня 2024 21:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові зросла кількість постраждалих через ракетний удар
Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у середу, 20 березня, завдали ракетного удару по Харкову. Кількість поранених внаслідок обстрілу збільшилася до восьми, п'ятеро людей загинули.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до восьми", — написав він.

За словами Синєгубова, семеро поранених були ушпиталені, одному з них надали допомогу на місці.

Крім того, внаслідок російського удару ракетою п'ятеро людей загинули. Інформація оновлюється.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів підприємства у Харкові. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також у ДСНС показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Там тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

Харків
ДСНС
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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