У Харкові зросла кількість постраждалих через ракетний удар
Російські війська у середу, 20 березня, завдали ракетного удару по Харкову. Кількість поранених внаслідок обстрілу збільшилася до восьми, п'ятеро людей загинули.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Ракетний удар по Харкову 20 березня
"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до восьми", — написав він.
За словами Синєгубова, семеро поранених були ушпиталені, одному з них надали допомогу на місці.
Крім того, внаслідок російського удару ракетою п'ятеро людей загинули. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів підприємства у Харкові. Пошуково-рятувальна операція триває.
Також у ДСНС показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Там тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.
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