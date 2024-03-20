У Харкові зросла кількість постраждалих через ракетний удар

Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС

Російські війська у середу, 20 березня, завдали ракетного удару по Харкову. Кількість поранених внаслідок обстрілу збільшилася до восьми, п'ятеро людей загинули.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до восьми", — написав він.

За словами Синєгубова, семеро поранених були ушпиталені, одному з них надали допомогу на місці.

Крім того, внаслідок російського удару ракетою п'ятеро людей загинули. Інформація оновлюється.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів підприємства у Харкові. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також у ДСНС показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Там тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.