Обстрел Харькова 25 ноября — количество пострадавших возросло

Спасатели на месте обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате удара по центру Харькова утром 25 ноября количество пострадавших возросло до 15. На месте работают спасатели.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, попадание пришлось в землю. В результате обстрела горели три автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания. Также поврежден остекление жилых домов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Удар пришелся по центральной части города, в том числе по жилому кварталу.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о разрушениях в городе. По его словам, на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.