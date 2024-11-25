Обстрел Харькова 25 ноября — количество пострадавших возросло

В Харькове выросло количество пострадавших — детали от ОВА
В результате удара по центру Харькова утром 25 ноября количество пострадавших возросло до 15. На месте работают спасатели.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрелов Харькова 25 ноября
"Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, попадание пришлось в землю. В результате обстрела горели три автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания. Также поврежден остекление жилых домов.
Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Удар пришелся по центральной части города, в том числе по жилому кварталу.
В то же время мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о разрушениях в городе. По его словам, на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
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