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У Харкові зросла кількість постраждалих — деталі від ОВА

25 листопада 2024 09:34
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Харкова 25 листопада — кількість постраждалих зросла
Рятувальники на місці обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок удару по центру Харкова зранку 25 листопада кількість постраждалих зросла до 15. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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"Кількість постраждалих зросла до 15. Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні.  

За словами Синєгубова, влучання прийшлося в землю. Внаслідок обстрілу горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Також пошкоджене скління житлових будинків. 

обстріли Харкова 25 листопада
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Удар прийшовся по центральній частині міста, зокрема по житловому кварталі.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов розповів про руйнування в місті. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та волонтери. 

Харків ДСНС обстріли війна в Україні жертви

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