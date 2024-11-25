Обстріл Харкова 25 листопада — кількість постраждалих зросла

Рятувальники на місці обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок удару по центру Харкова зранку 25 листопада кількість постраждалих зросла до 15. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харкова 25 листопада

"Кількість постраждалих зросла до 15. Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, влучання прийшлося в землю. Внаслідок обстрілу горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Також пошкоджене скління житлових будинків.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Удар прийшовся по центральній частині міста, зокрема по житловому кварталі.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов розповів про руйнування в місті. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.