Обстріл Харкова 25 листопада — кількість постраждалих зросла

У Харкові зросла кількість постраждалих — деталі від ОВА
Внаслідок удару по центру Харкова зранку 25 листопада кількість постраждалих зросла до 15. На місці працюють рятувальники.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів Харкова 25 листопада
"Кількість постраждалих зросла до 15. Рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, влучання прийшлося в землю. Внаслідок обстрілу горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Також пошкоджене скління житлових будинків.
Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Удар прийшовся по центральній частині міста, зокрема по житловому кварталі.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов розповів про руйнування в місті. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
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