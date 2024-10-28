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В Харькове возросло количество пострадавших — фото

28 октября 2024 23:50
Аркадий Пастула - Редактор
В Харькове 28 октября возросло количество пострадавших в результате обстрела — фоторепортаж
Последствия российского обстрела Харькова 28 октября. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Харькове в понедельник, 28 октября, возросло количество пострадавших в результате российского обстрела. Оккупанты ударили по историческому зданию города.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова 28 октября

"По состоянию на 23:20 известно о восьми пострадавших, среди них полицейский", — говорится в сообщении Нацполиции.

Обстрел Харькова 28 октября
Последствия российского обстрела Харькова 28 октября. Фото: Новини.LIVE
Российский удар по Харькову 28 октября
Последствия российского обстрела Харькова 28 октября. Фото: Новини.LIVE

По словам Синегубова, зафиксировано прямое попадание в здание Госпрома. Он подчеркнул, что это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма.

Атака РФ на Харьков 28 октября
Последствия российского обстрела Харькова 28 октября. Фото: Новини.LIVE
Атака окупантов на Харьков 28 октября
Последствия российского обстрела Харькова 28 октября. Фото: Новини.LIVE

"Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил глава Харьковской ОВА.

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Пост Нацполиции. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, около 21:00 28 октября российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом захватчиков оказалась центральная часть города.

Затем Синегубов сообщил, что противник повредил здание медицинского учреждения и административные учреждения.

Харьков оккупанты Нацполиция Олег Синегубов обстрелы война

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