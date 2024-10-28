В Харькове 28 октября возросло количество пострадавших в результате обстрела — фоторепортаж

В Харькове возросло количество пострадавших — фото
В Харькове в понедельник, 28 октября, возросло количество пострадавших в результате российского обстрела. Оккупанты ударили по историческому зданию города.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харькова 28 октября
"По состоянию на 23:20 известно о восьми пострадавших, среди них полицейский", — говорится в сообщении Нацполиции.
По словам Синегубова, зафиксировано прямое попадание в здание Госпрома. Он подчеркнул, что это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма.
"Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил глава Харьковской ОВА.
Напомним, около 21:00 28 октября российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом захватчиков оказалась центральная часть города.
Затем Синегубов сообщил, что противник повредил здание медицинского учреждения и административные учреждения.
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