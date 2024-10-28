У Харкові 28 жовтня зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу — фоторепортаж

Наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у понеділок, 28 жовтня, зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Окупанти вдарили по історичній будівлі міста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Станом на 23:20 відомо про вісьмох потерпілих, серед них поліцейський", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: Новини.LIVE

За словами Синєгубова, зафіксовано пряме влучання у будівлю Держпрому. Він наголосив, що це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму.

Уламки на місці російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: Новини.LIVE

"Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин", — зазначив очільник Харківської ОВА.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 21:00 28 жовтня російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом загарбників опинилася центральна частина міста.

Згодом Синєгубов повідомив, що противник пошкодив будівлю медичного закладу та адміністративні установи.