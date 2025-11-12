Россияне атаковали Харьков 12 ноября - фото последствий

В Харькове возросло количество пострадавших — фото последствий
В ночь на 12 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 5 раненых.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 12 ноября.
Атака РФ на Харьков — фото последствий
По информации главы ОВА, российские захватчики направили три беспилотника типа "Герань-2" по Холодногорскому району города.
В результате вражеского удара уже известно о пяти пострадавших, четырех из них госпитализировали. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, двух человек работники ГСЧС спасли из заблокированных квартир.
В результате обстрела повреждено гражданское предприятие, а также расположенные рядом жилые дома. Произошло возгорание двух зданий: один пожар уже ликвидировали, второй — локализован.
Сейчас на месте работают все профильные службы. Устранение последствий продолжается.
Ранее мы информировали, что в ночь на 12 ноября оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего пострадали гражданские.
Также мы информировали, что ночью 12 ноября в Харькове раздавались мощные взрывы.
