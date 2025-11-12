Россияне атаковали Харьков 12 ноября - фото последствий

Последствия атаки РФ на Харьков 12 ноября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 12 ноября российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 5 раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 12 ноября.

Последствия удара РФ по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Харьков — фото последствий

По информации главы ОВА, российские захватчики направили три беспилотника типа "Герань-2" по Холодногорскому району города.

В результате вражеского удара уже известно о пяти пострадавших, четырех из них госпитализировали. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Разрушения в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, двух человек работники ГСЧС спасли из заблокированных квартир.

В результате обстрела повреждено гражданское предприятие, а также расположенные рядом жилые дома. Произошло возгорание двух зданий: один пожар уже ликвидировали, второй — локализован.



Сейчас на месте работают все профильные службы. Устранение последствий продолжается.

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы информировали, что в ночь на 12 ноября оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего пострадали гражданские.

Также мы информировали, что ночью 12 ноября в Харькове раздавались мощные взрывы.