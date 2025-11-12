Росіяни атакували Харків 12 листопада — фото наслідків

У Харкові зросла кількість постраждалих — фото наслідків атаки РФ
У ніч проти 12 листопада російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 5 поранених.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 12 листопада.
Атака РФ на Харків — фото наслідків
За інформацією очільника ОВА, російські загарбники спрямували три безпілотники типу "Герань-2" по Холодногірському району міста.
Внаслідок ворожого удару вже відомо про п'ятьох постраждалих, чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога.
Крім того, двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир.
Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство, а також розташовані поруч житлові будинки. Сталося загоряння двох будівель: одну пожежу вже ліквідували, другу — локалізовано.
Наразі на місці працюють усі профільні служби. Усунення наслідків триває.
Раніше ми інформували, що в ніч проти 12 листопада окупанти обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали цивільні.
Також ми інформували, що вночі 12 листопада у Харкові лунали потужні вибухи.
