Україна
Головна Харків У Харкові зросла кількість постраждалих — фото наслідків атаки РФ

У Харкові зросла кількість постраждалих — фото наслідків атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:03
Оновлено: 13:04
Росіяни атакували Харків 12 листопада — фото наслідків
Наслідки атаки РФ на Харків 12 листопада 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 12 листопада російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 5 поранених.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 12 листопада.

Читайте також:
Атака РФ на Харків
Наслідки удару РФ по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Харків — фото наслідків

За інформацією очільника ОВА, російські загарбники спрямували три безпілотники типу "Герань-2" по Холодногірському району міста.

Внаслідок ворожого удару вже відомо про п'ятьох постраждалих, чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога.

Наслідки атаки РФ на Харків
Руйнування внаслідок атаки РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

Крім того, двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство, а також розташовані поруч житлові будинки. Сталося загоряння двох будівель: одну пожежу вже ліквідували, другу — локалізовано.  
 
Наразі на місці працюють усі профільні служби. Усунення наслідків триває.

Удар РФ по Харкову
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми інформували, що в ніч проти 12 листопада окупанти обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали цивільні.

Також ми інформували, що вночі 12 листопада у Харкові лунали потужні вибухи.

Харків обстріли війна в Україні Росія атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
