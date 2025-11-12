Росіяни атакували Харків 12 листопада — фото наслідків

Наслідки атаки РФ на Харків 12 листопада 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 12 листопада російські окупанти безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 5 поранених.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 12 листопада.

Наслідки удару РФ по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Харків — фото наслідків

За інформацією очільника ОВА, російські загарбники спрямували три безпілотники типу "Герань-2" по Холодногірському району міста.

Внаслідок ворожого удару вже відомо про п'ятьох постраждалих, чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

Крім того, двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство, а також розташовані поруч житлові будинки. Сталося загоряння двох будівель: одну пожежу вже ліквідували, другу — локалізовано.



Наразі на місці працюють усі профільні служби. Усунення наслідків триває.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

