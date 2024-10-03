Авиаудар по Харькову 3 октября - в ГСЧС назвали новое количество пострадавших

Спасатели работают на месте удара бомбы по многоэтажке. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатели ГСЧС Харьковской области обновили данные о количестве пострадавших в Харькове от российского авиаудара 3 октября. Бомба попала в пятиэтажку.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковщины.

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По состоянию на 10:30 в Харькове 3 октября 12 человек пострадали от попадания вражеской бомбы в пятиэтажку, попавшую между третьим и четвертым этажами жилого дома.

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Харьковщины

Обследование дома. Фото: ГСЧС Харьковщины

В многоэтажках рядом вылетело стекло. Также пострадало здание поликлиники и не менее 14 автомобилей.

Спасатели сообщили, что в 00:30 3 октября удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 кв.м. Впрочем, аварийно-спасательная работа на месте удара до сих пор продолжаются.

Специалисты обследуют атакованный РФ дом в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Психологи проводят работу с потерпевшими. Фото: ГСЧС Харьковщины

На месте вражеского удара работали психологи – 23 человека получили от них профессиональную помощь.

Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область. Только за сутки 2 октября ранения в результате атак получили 19 человек.

На российские атаки в Харькове отреагировал президент Зеленский, призвавший партнеров усилить помощь и защиту Украины.