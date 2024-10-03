Авіаудар по Харкову 3 жовтня — в ДСНС назвали нову кількість постраждалих

Рятувальники працюють на місці удару бомби по багатоповерхівці. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники ДСНС Харківщини оновили дані про кількість постраждалих у Харкові від російського авіаудару 3 жовтня. Бомба влучила у п'ятиповерхівку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.

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Станом на 10:30 у Харкові 3 жовтня 12 осіб постраждалих від влучання ворожої бомби у п'ятиповерхівку, яка влучила між третім і четвертим поверхами житлового будинку.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Харківщини.

Обстеження будинку. Фото: ДСНС Харківщини

У багатоповерхівках поруч повилітало скло. Також постраждала будівля поліклініки та щонайменше 14 автомобілів.

Рятувальники повідомили, що о 00:30, 3 жовтня, вдалось повністю ліквідувати пожежу площею 65 м кв. Втім аварійно-рятувальні робота на місці удару досі тривають.

Фахівці обстежують атакований РФ будинок у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Психологи проводять роботу з потерпілими. Фото: ДСНС Харківщини

На місці ворожого удару працювали психологи – 23 людини отримали від них професійну допомогу.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Харківську область. Лише впродовж доби 2 жовтня поранення внаслідок атак отримали 19 осіб.

На російські атаки у Харкові відреагував президент Зеленський, який закликав партнерів посилити допомогу та захист України.