Удар по Харкову 2 жовтня - коментар Зеленського

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники увечері у середу, 2 жовтня, завдали авіаційного удару по Харкову. Постраждала Салтівка, там горить житлова багатоповерхівка.

Ворожу атаку прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про вісім поранених людей — усім буде надано необхідну допомогу. Зеленський наголосив, що для припинення таких російських ударів Україна повинна отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу й партнерів.

"Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Харкові увечері було чутно декілька вибухів. У місті зафіксовано влучання КАБу по житловій багатоповерхівці.

За даними ОВА, один зі снарядів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкодивши фасад між третім та четвертим поверхами.