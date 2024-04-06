В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки
В результате ночного ракетного обстрела Харькова со стороны вражеских сил погибли 6 человек и получили ранения 11 гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в субботу, 6 апреля.
Последствия российского удара по Харькову
Ночью 6 апреля 2024 в 00:20 военные силы РФ выпустили ракеты по жилым кварталам Шевченковского района Харькова. В результате атаки пострадали жилые дома, офисные помещения, студенческие общежития, детский сад, магазины, кафе и автотранспорт.
По предварительной информации, враг использовал две ракеты типа С-300, запущенные с территории Белгородской области России.
Правоохранители, включая прокуроров и следователей полиции, принимают необходимые меры для фиксации военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Шевченковская окружная прокуратура города Харькова инициировала уголовное производство по факту нарушения военных законов и обычаев, сопровождавшихся умышленным убийством.
Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Россия избрала Харьков своей жертвой, на которой показывает всю ярость.
Ранее мы писали, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе обнаружили попадание в ночь на субботу, 6 апреля.
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