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В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки

6 апреля 2024 10:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В результате ночного ракетного обстрела Харькова со стороны вражеских сил погибли 6 человек и получили ранения 11 гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в субботу, 6 апреля.

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Ночью 6 апреля 2024 в 00:20 военные силы РФ выпустили ракеты по жилым кварталам Шевченковского района Харькова. В результате атаки пострадали жилые дома, офисные помещения, студенческие общежития, детский сад, магазины, кафе и автотранспорт.

Сообщение Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот
Пост Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот
Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, враг использовал две ракеты типа С-300, запущенные с территории Белгородской области России.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура
Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители, включая прокуроров и следователей полиции, принимают необходимые меры для фиксации военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

Шевченковская окружная прокуратура города Харькова инициировала уголовное производство по факту нарушения военных законов и обычаев, сопровождавшихся умышленным убийством.

Последствия ракетных обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия ракетного обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Россия избрала Харьков своей жертвой, на которой показывает всю ярость.

Ранее мы писали, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе обнаружили попадание в ночь на субботу, 6 апреля.

Харьков
Офис генерального прокурора
обстрелы
военные преступления
ракета
ракетный удар

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