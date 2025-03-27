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В Харькове возросло количество пострадавших в результате обстрела

27 марта 2025 07:42
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Харькова 26 марта — количество пострадавших возросло
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела беспилотниками вечером 26 марта. Сейчас известно об 11 раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 27 марта.

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Синегубов отметил, что среди раненых есть 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Кроме того, острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины, а также 60-летняя женщина.

"Повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты нанесли 12 ударов по Харькову. Попадания зафиксированы в разных районах города.

Также корреспондент Новини.LIVE побывал на месте российского обстрела и показал последствия атаки.

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