Обстрел Харькова 26 марта — количество пострадавших возросло

В Харькове возросло количество пострадавших в результате обстрела
В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела беспилотниками вечером 26 марта. Сейчас известно об 11 раненых.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 27 марта.
Пострадавшие в Харькове
Синегубов отметил, что среди раненых есть 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Медики оказали им всю необходимую помощь.
Кроме того, острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины, а также 60-летняя женщина.
"Повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города", — добавил Синегубов.
Напомним, оккупанты нанесли 12 ударов по Харькову. Попадания зафиксированы в разных районах города.
Также корреспондент Новини.LIVE побывал на месте российского обстрела и показал последствия атаки.
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