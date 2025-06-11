Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове возросло количество погибших из-за ночной атаки РФ

В Харькове возросло количество погибших из-за ночной атаки РФ

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 09:37
Обстрел Харькова 11 июня — количество погибших возросло до трех человек
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло количество погибших из-за ночного удара россиян по городу 11 июня. В больнице скончался мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Удар по Харькову

По словам Синегубова, в реанимации ожогового отделения умер 65-летний мужчина, который находился в критическом состоянии. Пострадавший имел глубокие и обширные ожоги, несовместимые с жизнью.

"Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами", — говорится в сообщении.

Отметим, что общее количество погибших в результате российского обстрела возросло до трех человек.

Обстріл Харкова 11 червня
Сообщение Синегубова в Telegram

Напомним, 11 июня под атакой россиян находились жилые массивы в Слободском и Основянском районах Харькова. Различные травмы получили 60 горожан, среди пострадавших — девять детей.

Харьков обстрелы Олег Синегубов війна погибшие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации