Обстрел Харькова 11 июня — количество погибших возросло до трех человек

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло количество погибших из-за ночного удара россиян по городу 11 июня. В больнице скончался мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, в реанимации ожогового отделения умер 65-летний мужчина, который находился в критическом состоянии. Пострадавший имел глубокие и обширные ожоги, несовместимые с жизнью.

"Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами", — говорится в сообщении.

Отметим, что общее количество погибших в результате российского обстрела возросло до трех человек.

Сообщение Синегубова в Telegram

Напомним, 11 июня под атакой россиян находились жилые массивы в Слободском и Основянском районах Харькова. Различные травмы получили 60 горожан, среди пострадавших — девять детей.