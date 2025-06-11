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Головна Харків У Харкові зросла кількість загиблих через нічну атаку РФ

У Харкові зросла кількість загиблих через нічну атаку РФ

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 09:37
Обстріл Харкова 11 червня — кількість загиблих зросла до трьох осіб
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість загиблих через нічний удар росіян по місту 11 червня. У лікарні помер чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, у реанімації опікового відділення помер 65-річний чоловік, який перебував у критичному стані. Постраждалий мав глибокі та обширні опіки, несумісні з життям.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загальна кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до трьох осіб.

Обстріл Харкова 11 червня
Повідомлення Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, 11 червня під атакою росіян перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах Харкова. Різні травми отримали 60 містян, серед постраждалих – дев'ятеро дітей.

Харків обстріли Олег Синєгубов війна загиблі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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