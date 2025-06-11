Обстріл Харкова 11 червня — кількість загиблих зросла до трьох осіб

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість загиблих через нічний удар росіян по місту 11 червня. У лікарні помер чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, у реанімації опікового відділення помер 65-річний чоловік, який перебував у критичному стані. Постраждалий мав глибокі та обширні опіки, несумісні з життям.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загальна кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до трьох осіб.

Повідомлення Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, 11 червня під атакою росіян перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах Харкова. Різні травми отримали 60 містян, серед постраждалих – дев'ятеро дітей.