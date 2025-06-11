Обстрел Харькова 11 июня — количество погибших возросло

В Харькове возросло количество погибших из-за ночного обстрела
Последствия обстрела Харькова 11 июня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Обстрел Харькова 11 июня
В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 11 июня. Сейчас известно о четырех жертвах.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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Обстрел Харькова 11 июня
"Стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела", — рассказал Терехов.
Известно, что в больнице умерла женщина, муж которой погиб утром.
Напомним, 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков 17 ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом РФ оказались Слободской и Основянский районы.
На обстрел Харькова отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он обратился с призывом к партнерам.
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