Обстрел Харькова 11 июня — количество погибших возросло

Последствия обстрела Харькова 11 июня. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 11 июня. Сейчас известно о четырех жертвах.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Харькова 11 июня

"Стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела", — рассказал Терехов.

Известно, что в больнице умерла женщина, муж которой погиб утром.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков 17 ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом РФ оказались Слободской и Основянский районы.

На обстрел Харькова отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он обратился с призывом к партнерам.