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Главная Харьков В Харькове возросло количество погибших из-за ночного обстрела

В Харькове возросло количество погибших из-за ночного обстрела

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Дата публикации 11 июня 2025 19:58
Обстрел Харькова 11 июня — количество погибших возросло
Последствия обстрела Харькова 11 июня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Обстрел Харькова 11 июня

В Харькове возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 11 июня. Сейчас известно о четырех жертвах.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела", — рассказал Терехов.

Известно, что в больнице умерла женщина, муж которой погиб утром.

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Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков 17 ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом РФ оказались Слободской и Основянский районы.

На обстрел Харькова отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он обратился с призывом к партнерам.

война смерть Харьков убийство обстрелы Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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