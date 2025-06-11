Обстріл Харкова 11 червня — кількість загиблих зросла

Наслідки обстрілу Харкова 11 червня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 11 червня. Наразі відомо про чотирьох жертв.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Стало відомо про смерть ще однієї людини, що отримала поранення внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу", — розповів Терехов.

Відомо, що у лікарні померла жінка, чоловік якої загинув зранку.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 червня російські окупанти атакували Харків 17 ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом РФ опинилися Слобідський та Основʼянський райони.

На обстріл Харкова відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він звернувся із закликом до партнерів.