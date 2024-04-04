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В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела

4 апреля 2024 03:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела
Дым после взрыва. Фото иллюстративный: Depositphotos
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Харькове возросло число погибших от российского обстрела ночью 4 апреля. На месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе города было обнаружено тело погибшей женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"По меньшей мере пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших — в тяжелом состоянии" , — отметил глава ОВА.

В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела - фото 1
Скриншот сообщения главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в другом районе города, где враг ударил по частному сектору, по предварительной информации, также есть один погибший.

В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела - фото 2
Скриншот сообщения городского головы Харькова Игоря Терехова

В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Что известно об обстреле Харькова ночью 4 апреля

Напомним, после полуночи 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу. Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Позже стало известно, что в результате атаки погибли трое работников ГСЧС, которые выехали на место, чтобы ликвидировать последствия обстрела.

Харьков
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