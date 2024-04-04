У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
У Харкові зросла кількість загиблих від російського обстрілу вночі 4 квітня. На місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі міста виявили тіло загиблої жінки.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих — у важкому стані", — зазначив очільник ОВА.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в іншому районі міста, де ворог вдарив по приватному сектору, за попередньою інформацією, також є один загиблий.
У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.
Що відомо про обстріл Харкова вночі 4 квітня
Нагадаємо, після опівночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС, які виїхали на місце, аби ліквідувати наслідки обстрілу.
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