В Харькове возросло количество жертв в результате обстрела
17 мая 2024 20:39
Правоохранители оказывают помощь раненым в Харькове. Фото: Нацполиция
В Харькове в пятницу, 17 мая, возросло количество раненых и погибших людей в результате российского обстрела. Известно, что противник убил троих человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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По словам Терехова, россияне ранили 28 человек.
"И погибших, и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову, к сожалению, уже больше. Убитых россиянами трое, раненых 28", — рассказал он.
Напомним, 17 мая Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.
Также ночью 17 мая в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами
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