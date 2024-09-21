Число жертв обстрела Харькова растет — среди них есть дети и подростки

Итог обстрела Харькова российскими оккупантами. Фото: t.me/synegubov

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что российские оккупанты нанесли три удара по городу авиабомбами КАБ. Два удара нанесены по Шевченковскому району, а один по Киевскому.

Об этом Терехов информирует в своем Telegram.

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Сообщение мэра Харькова. Фото: Скриншот

На данный момент известно о семи пострадавших, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет. Один человек госпитализирован, сообщает мэр Харькова.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели днем 20 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.

Также оккупанты в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.

Так же стало известно, что вечером 20 сентября российские военные КАБами обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. Предварительно известно о трех раненых.

Также враг ударил по Днепру. В результате обстрелов частично разрушено здание образовательного центра, пострадал 19-летний парень.