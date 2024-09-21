Кількість жертв обстрілу Харкова зростає — серед них є діти та підлітки

Результат обстрілу Харкова російськими окупантами. Фото: t.me/synegubov

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що російські окупанти завдали трьох ударів по місту авіабомбами КАБ. Два удари нанесені по Шевченківському району, а один по Київському.

Про це Терехов інформує у своєму Telegram.

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Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

На цю хвилину відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована, повідомляє мер Харкова.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали вдень 20 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Харківську область.

Також окупанти у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.

Також стало відомо, що ввечері 20 вересня російські військові КАБами обстріляли Слобідський та Основʼянський райони Харкова.

Також ворог вдарив по Дніпру. Внаслідок обстрілів частково зруйновано будівлю освітнього центру, постраждав 19-річний хлопець.