В Харькове останавливалось метро – в чем причина
Утром 23 апреля в Харькове временно приостановили работу метрополитена. Движение поездов было приостановлено из-за нехватки напряжения в электросети.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".
Почему остановили метрополитен
Метрополитен работал в режиме укрытия при прекращении движения поездов. Причины нехватки напряжения в электросети пока не уточняются.
Ситуация продолжалась около получаса, после чего движение поездов в метрополитене было возобновлено.
Напомним, что в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии. Очередная помощь от иностранных партнеров по усилению энергетической безопасности.
Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД, расположенный в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к разным услугам. Здесь харьковчане могут получить водительские права и зарегистрировать транспортное средство.
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