Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове останавливалось метро – в чем причина arrow

В Харькове останавливалось метро – в чем причина

23 апреля 2024 07:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове останавливалось метро – в чем причина
Харьковский метрополитен. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Утром 23 апреля в Харькове временно приостановили работу метрополитена. Движение поездов было приостановлено из-за нехватки напряжения в электросети.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

Читайте также:

Почему остановили метрополитен

Метрополитен работал в режиме укрытия при прекращении движения поездов. Причины нехватки напряжения в электросети пока не уточняются.

Ситуация продолжалась около получаса, после чего движение поездов в метрополитене было возобновлено.

В Харькове останавливалось метро – в чем причина - фото 1
Сообщения КП "Харьковский метрополитен". Фото: скриншот

Напомним, что в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии. Очередная помощь от иностранных партнеров по усилению энергетической безопасности.

Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД, расположенный в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к разным услугам. Здесь харьковчане могут получить водительские права и зарегистрировать транспортное средство.

Харьков
метро
электроэнергия
электроснабжение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри