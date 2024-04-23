В Харькове останавливалось метро – в чем причина

Харьковский метрополитен. Иллюстративное фото: УНИАН

Утром 23 апреля в Харькове временно приостановили работу метрополитена. Движение поездов было приостановлено из-за нехватки напряжения в электросети.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

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Метрополитен работал в режиме укрытия при прекращении движения поездов. Причины нехватки напряжения в электросети пока не уточняются.

Ситуация продолжалась около получаса, после чего движение поездов в метрополитене было возобновлено.

Сообщения КП "Харьковский метрополитен". Фото: скриншот

Напомним, что в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции для улучшения ситуации с дефицитом электроэнергии. Очередная помощь от иностранных партнеров по усилению энергетической безопасности.

Также мы писали, что из-за постоянных обстрелов в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД, расположенный в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к разным услугам. Здесь харьковчане могут получить водительские права и зарегистрировать транспортное средство.