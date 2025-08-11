Видео
Главная Харьков В Купянске под завалами до сих пор есть люди — видео

В Купянске под завалами до сих пор есть люди — видео

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:56
Удар по Купянску 5 августа — под завалами дома есть люди
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска 5 августа сбросили управляемые авиабомбы на жилой дом в Купянске. По состоянию на сегодня под руинами разрушенной многоэтажки до сих пор остаются люди.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

Читайте также:

Последствия удара по Купянску 5 августа

Военные рассказали, что в доме, куда попал вражеский КАБ, все завалено и там никто не мог уцелеть. Сейчас под руинами многоэтажки до сих пор остаются люди.

Плиты полностью уничтожили подъезд, и после такого удара шансов выжить не было.

"Там полностью завален дом. Там упали плиты. Дом кирпичный, и весь кирпич завален. То есть здесь никто не мог уцелеть", — сказал один из военных.

Что предшествовало

Россияне 5 августа авиаударом разрушили часть многоэтажки в Купянске.

Под завалами, вероятно, находились три человека, но из-за угрозы повторных атак спасатели не смогли начать поиск.

"По словам местных жителей, в подвальном помещении здания на момент попадания находились люди, которые там прятались от постоянных обстрелов", — рассказали в полиции Харьковской области.

Однако из-за постоянных обстрелов они уже шестой день не имеют возможности добраться до места трагедии и начать разбор руин.

Напомним, 9 августа Россия ударила по мебельному магазину Харькова. В результате дроновой атаки на город есть пострадавшие.

Кроме того, 5 июля россияне совершили массовую атаку на Лозовую в Харьковской области. В результате обстрела повреждены жилые дома, есть раненые, а также часть города осталась без света.

Харьковская область обстрелы Купянск авиабомба завалы
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
