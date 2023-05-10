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В Купянске возобновили электроснабжение после ракетного удара

10 мая 2023 17:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Купянске возобновили электроснабжение после ракетного удара
Последствия ракетного удара по Купянску. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты Харьковоблэнерго восстановили свет в части Купянска, которая была обесточена из-за ракетного удара 9 мая. Все уцелевшие дома после обстрела сейчас уже имеют электроснабжение.

Об этом сообщают в Харьковоблэнерго.

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Восстановительные работы

По словам начальника Купянского РЭС Бориса Максютенко, из-за ракетного удара в Купянске было обесточено 65 домовладений.

"Сегодня на месте работала ремонтная бригада и восстановила поврежденную обломками воздушную линию электропередачи. Сейчас все уцелевшие дома заживлены", — отметил он.

Напомним, что 9 мая вечером россияне нанесли ракетный удар по Купянску — предварительно ракетами "Искандер". В результате обстрелов три человека ранены, повреждены 5 частных домов и одно из зданий облэнерго.

Также мы рассказывали, что энергетики в Харьковской области работают над восстановлением электроснабжения в 23 населенных пунктах, которые планируется заживить в мае. Среди них Большая Камышеваха и Студенок в Изюмском районе, село Мосьпаново Чугуевского района, а также некоторые населенные пункты в Золочевской громаде.

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