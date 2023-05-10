У Куп'янську відновили електропостачання після ракетного удару

Наслідки ракетного удару по Куп'янську . Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Фахівці Харківобленерго відновили світло в частині Куп’янська, яка була знеструмлена через ракетний удар 9 травня. Всі будинки, які вціліли після обстрілу, зараз вже мають електропостачання.

Про це повідомляють у Харківобленерго.

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За словами начальника Куп'янського РЕМ Бориса Максютенка, через ракетний удар у Куп'янську було знеструмлено 65 домоволодінь.

"Сьогодні на місці працювала ремонтна бригада та відновила пошкоджену уламками повітряну лінію електропередачі. Наразі всі вцілілі будинки заживлено", — зазначив він.

Нагадаємо, що 9 травня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську — попередньо ракетами "Іскандер". Унаслідок обстрілів троє людей поранено, пошкоджено 5 приватних будинків та одна з будівель обленерго.

Також ми розповідали, що енергетики на Харківщині працюють над відновленням електропостачання у 23 населених пунктах, які планується заживити у травні. Серед них Велика Комишуваха та Студенок в Ізюмському районі, село Мосьпанове Чугуївського району, а також деякі населені пункти в Золочівській громаді.