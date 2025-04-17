На Харьковщине разоблачили коллаборантку, которая работала на оккупационный лицей

Захватчик в здании учебного заведения на временно оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ

В Харьковской области разоблачили предательницу из Купянщины, которая работала на российских захватчиков. Из учительницы информатики она стала "директором" оккупационного учебного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 17 апреля.

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Коллаборантка. Фото: Харьковская областная прокуратура

До полномасштабного российского вторжения она работала учителем информатики в одном из лицеев Купянского района. Однако во время временной оккупации предательница возглавила "Государственное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" г. Купянска".

"Новоиспеченная "директор" агитировала проукраински настроенных педагогов, которые уволились, работать в оккупационном учебном заведении, рассказывая о преимуществах работы на РФ. При этом отмечала, что обязательным условием для трудоустройства является прохождение курсов повышения квалификации в г. Белгород РФ, а также объясняла другие тонкости преподавания", — говорится в сообщении.

Также коллаборантка наладила прием на работу технического персонала и инициировала изъятие украинских книг из библиотеки. Вместо них она получила от оккупационных властей учебники российских издательств, чтобы украинские дети учились по стандартам страны-террориста.

Сейчас женщина скрывается от следствия. Решается вопрос объявления ее в розыск.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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