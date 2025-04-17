На Харківщині викрили колаборантку, яка працювала на окупаційний ліцей

Загарбник у будівлі навчального закладу на тимчасово окупованій території України. Фото: росЗМІ

У Харківській області викрили зрадницю з Купʼянщини, яка працювала на російських загарбників. З вчительки інформатики вона стала "директором" окупаційного навчального закладу.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 17 квітня.

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Колаборантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

До повномасштабного російського вторгнення вона працювала вчителем інформатики в одному з ліцеїв Куп’янського району. Однак під час тимчасової окупації зрадниця очолила "Государственное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" г. Купянска".

"Новоспечена "директорка" агітувала проукраїнськи налаштованих педагогів, які звільнилися, працювати в окупаційному навчальному закладі, розповідаючи про переваги роботи на РФ. При цьому зазначала, що обов’язковою умовою для працевлаштування є проходження курсів підвищення кваліфікації в м. Бєлгород РФ, а також пояснювала інші тонкощі викладання", — йдеться у повідомленні.

Також колаборантка налагодила прийом на роботу технічного персоналу та ініціювала вилучення українських книжок із бібліотеки. Замість них вона отримала від окупаційної влади підручники російських видавництв, щоб українські діти навчались за стандартами країни-терориста.

Наразі жінка переховується від слідства. Вирішується питання оголошення її у розшук.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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