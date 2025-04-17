Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Купʼянську викрили директорку окупаційного ліцею — деталі arrow

У Купʼянську викрили директорку окупаційного ліцею — деталі

17 квітня 2025 14:51
Аркадій Пастула - Редактор
На Харківщині викрили колаборантку, яка працювала на окупаційний ліцей
Загарбник у будівлі навчального закладу на тимчасово окупованій території України. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

У Харківській області викрили зрадницю з Купʼянщини, яка працювала на російських загарбників. З вчительки інформатики вона стала "директором" окупаційного навчального закладу.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 17 квітня.

Реклама
Читайте також:

Колабораційна діяльність на Харківщині

Правоохоронці заочно оголосили підозру 40-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

Колаборантка з Харківської області
Колаборантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

До повномасштабного російського вторгнення вона працювала вчителем інформатики в одному з ліцеїв Куп’янського району. Однак під час тимчасової окупації зрадниця очолила "Государственное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" г. Купянска".

"Новоспечена "директорка" агітувала проукраїнськи налаштованих педагогів, які звільнилися, працювати в окупаційному навчальному закладі, розповідаючи про переваги роботи на РФ. При цьому зазначала, що обов’язковою умовою для працевлаштування є проходження курсів підвищення кваліфікації в м. Бєлгород РФ, а також пояснювала інші тонкощі викладання", — йдеться у повідомленні.

Також колаборантка налагодила прийом на роботу технічного персоналу та ініціювала вилучення українських книжок із бібліотеки. Замість них вона отримала від окупаційної влади підручники російських видавництв, щоб українські діти навчались за стандартами країни-терориста.

Наразі жінка переховується від слідства. Вирішується питання оголошення її у розшук.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала агента ФСБ, який працював на ТЕЦ і передавав ворогу дані для ударів. 

Раніше до харківського суду передали справу 55-річного чоловіка, якого звинувачують у співпраці з Росією

Харківська область окупанти Колаборант Куп'янськ окупація підозра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама