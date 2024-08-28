Россияне атаковали Купянск — есть пострадавшие

Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину — есть пострадавшие
В среду, 28 августа, оккупанты нанесли удар по центральной части Купянска Харьковской области. Для атаки они использовали авиабомбу.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Россияне ударили по Купянску
В результате атаки пострадали три человека, которым медицинские работники оказывают всю необходимую помощь на месте. Взрывом было повреждено здание городской администрации.
Напомним, российские войска вечером во вторник, 27 августа, нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. В результате обстрела пострадали 12 человек.
Также мы сообщали, что 27 августа россияне нанесли удар по Богодуху Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.
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