Россияне атаковали Купянск — есть пострадавшие

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Олег Синегубов/Facebook

В среду, 28 августа, оккупанты нанесли удар по центральной части Купянска Харьковской области. Для атаки они использовали авиабомбу.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате атаки пострадали три человека, которым медицинские работники оказывают всю необходимую помощь на месте. Взрывом было повреждено здание городской администрации.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, российские войска вечером во вторник, 27 августа, нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. В результате обстрела пострадали 12 человек.

Также мы сообщали, что 27 августа россияне нанесли удар по Богодуху Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.