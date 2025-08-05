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Главная Харьков В Лозовой возросло количество погибших в результате обстрела

В Лозовой возросло количество погибших в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:49
Обстрел Лозовой 5 августа — число погибших возросло
Последствия российского обстрела Лозовой 5 августа. Фото: ГСЧС

В Лозовой Харьковской области возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 5 августа. Известно, что оккупанты убили двух человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Сейчас в городе продолжаются работы для ликвидации последствий ночного российского обстрела.

"По этому городу ночью были нанесены удары. Предварительно, 34 "шахеды", две локации. Это все критическая инфраструктура", — отметил Синегубов.

Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу, тяговой подстанции, локомотивному депо. По словам главы Харьковской ОВА, разрушения значительные.

В результате атаки погибли два человека. Кроме того, десять получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавшие получили медицинскую помощь.

"Сейчас созданы соответствующие все штабы. Работаем на месте вместе с городскими властями, с "Укрзализныцей". Первый вопрос — это устранение аварийности, разобрать завалы, убедиться, что под завалами нет людей. После того будем работать, чтобы восстановить движение поездов, чтобы наша транспортная инфраструктура работала", — отметил Синегубов.

Напомним, в ночь на 5 августа оккупанты совершили самую массированную атаку на Лозовую за весь период полномасштабной войны.

А в Укрзализныце сообщили, что в результате российского обстрела погиб дежурный механик одного из подразделений.

Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий российской атаки на Лозовую.

война убийство Харьковская область обстрелы вокзалы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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