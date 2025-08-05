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Головна Харків У Лозовій зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

У Лозовій зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 13:49
Обстріл Лозової 5 серпня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Лозової 5 серпня. Фото: ДСНС

У Лозовій Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 5 серпня. Наразі відомо, що окупанти вбили двох людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Наразі у місті тривають роботи для ліквідації наслідків нічного російського обстрілу.

"По цьому місту вночі було завдано ударів. Попередньо, 34 "шахеди", дві локації. Це все критична інфраструктура", — зазначив Синєгубов.

Окупанти вдарили по залізничному вокзалу, тяговій підстанції, локомотивному депо. За словами очільника Харківської ОВА, руйнування значні. 

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Крім того, десятеро отримали поранення, у тому числі двоє дітей. Постраждалі отримали медичну допомогу.

"Наразі створено відповідні всі штаби. Працюємо на місці разом із міською владою, з "Укрзалізницею". Перше питання — це усунення аварійності, розібрати завали, пересвідчитися, що під завалами немає людей. Після того будемо працювати, аби відновити рух потягів, щоб наша транспортна інфраструктура працювала", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня окупанти здійснили наймасованішу атаку на Лозову за весь період повномасштабної війни.

А в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок російського обстрілу загинув черговий механік одного з підрозділів.

Згодом у ДСНС показали фото наслідків російської атаки на Лозову.

війна вбивство Харківська область обстріли вокзали
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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