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У жительницы Харьковской области из-под кожи достали 11-сантиметрового паразита

3 июля 2023 15:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
У жительницы Харьковской области из-под кожи получили 11-сантиметровый паразит.
Комар сидит на сетке. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Богодуховском районе Харьковской области зафиксировали случай дирофиляриоза у женщины 1963 года рождения. У нее из-под кожи вытащили 11-сантиметрового паразита.

Об этом сообщает Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

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Зарегистрированный случай

Больная обратилась за медицинской помощью в учреждение здравоохранения с жалобами на наличие в области левого надключичного участка подвижного безболезненного образования плотной консистенции размером до 1 см в диаметре. В этот же день больной после ультразвукового исследования проведено оперативное вмешательство и удалена капсула с гельминтом, который исследован в бактериологической лаборатории нашего учреждения и определен как дирофилярия размером 11,0 см.

"В центре, по месту жительства больной, проведено эпидемиологическое и энтомологическое обследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", — рассказывают в медучреждении.

Что такое "дирофиляриоз"

Дирофиляриоз — трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного приступа насекомых (май-октябрь месяца), во время укуса которых в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита. В связи с этим клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.

Чтобы предотвратить заражение дирофиляриозом необходимо:

  • использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров;
  • уничтожать комаров в местах их выплода, жилищах, животноводческих помещениях;
  • проводить засечки окон и дверей для предупреждения проникновения комаров в помещение;
  • следить за состоянием здоровья домашних животных, проводить им ветеринарный осмотр, обследование и профилактическое лечение;
  • ограничивать прогулки животных в вечернее время;
  • предупреждать выплод комаров путем осушки подвалов, не допускать хранения воды в бочках и других открытых емкостях более 7-10 дней.

Напомним, что харьковчанам не рекомендуют посещать шесть пляжей . В ходе последних лабораторных исследований там обнаружили фекальные загрязнения.

Также мы писали о том, что в Харькове начали вакцинацию от обезьяньей оспы . Вакцинация состоит из двух прививок с интервалом 28 дней.

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