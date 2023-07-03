У мешканки Харківської області з-під шкіри дістали 11-сантиметрового паразита

Комар сидить на сітці. Фото: УНІАН

У Богодухівському районі Харківщини зафіксували випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження. В неї з-під шкіри витягли 11-сантиметрового паразита.

Про це повідомляє Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

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Зареєстрований випадок

Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на наявність в області лівої надключичної ділянки рухомого безболісного утворення щільної консистенції розміром до 1 см у діаметрі. В цей же день хворій, після ультразвукового дослідження, проведено оперативне втручання та видалено капсулу з гельмінтом, який досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як дирофілярію розміром 11,0 см.

"В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів", — розповідають у медустанові.

Що таке "дирофіляріоз"

Дирофіляріоз — трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень місяці), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь-який період року.

Щоб попередити зараження дирофіляріозом необхідно:

використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів;

знищувати комарів у місцях їх виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях;

проводити засітчування вікон та дверей для попередження проникнення комарів у приміщення;

стежити за станом здоров’я домашніх тварин, проводити їм ветеринарний огляд, обстеження та профілактичне лікування;

обмежувати прогулянки тварин у вечірній час;

попереджувати виплід комарів шляхом осушення підвалів, не допускати зберігання води в діжках та інших відкритих ємностях більше 7-10 днів.

Нагадаємо, що харків'янам не рекомендують відвідувати шість пляжів. Під час останніх лабораторних досліджень там виявили фекальні забруднення.

Також ми писали про те, що харківські медики готуються до спалахів інфекцій після підриву Каховської ГЕС. Вони проводять навчання та тренування для свого персоналу, щоб ефективно діагностувати та лікувати інфекції, включаючи холеру.