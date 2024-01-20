В метро Харькова открылся детский сад — как зачислить ребенка

Детский садик в харьковском метро. Фото: "Суспільне Харків"

На пяти станциях метро Харькова открылся детский сад. В настоящее время там учатся около 400 детей.

Об этом рассказал заместитель директора департамента образования горсовета Валерий Шепель, передает "Суспільне".

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Шепель сообщил, что в саду учатся дети из 17 заведений дошкольного образования. Занятия проходят в 16 помещениях.

По его словам, уже 656 заявок поступило на зачисление в детский сад в метро. Он отметил, что это четверть от детей старшего дошкольного возраста, которые находятся в городе. Из них 400 уже зачислены.

Детский садик в харьковском метро. Фото: "Суспільне Харків"

"Сформировали 41 группу. В одной группе — 18-20 учеников. Детсад могут посещать дети 5-6 лет, которые с 1 сентября пойдут в школы. Они находятся на станциях в две смены: с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. За это время дети посещают три учебных занятия по полчаса. Есть воспитатели, психолог, медицинские работники", — сказал заместитель директора департамента.

Детский сад работает также в выходные дни. Один ребенок посещает занятия один раз в неделю. Всего садик может вместить около 1000 детей.

Сегодня, 20 января, тема урока — День соборности Украины и национальные символы.

"Детям здесь нравится. Они играют, занимаются, лепят, рисуют. Делаем так, чтобы деткам было уютно и интересно", — говорит воспитательница Оксана Бондаренко.

Мама 5-летнего Романа Евдокимова говорит, что ей спокойно за сына.

"Мне кажется, это более-менее надежное место для занятий ребенка. Ребенок так дома не будет слушаться маму. Это дисциплина, учителя. Здесь сын понимает, что такое учитель, как надо себя вести", — говорит Евгения Евдокимова.

Как зачислить ребенка

Шепель рассказал, чтобы попасть в детсад в метро, нужно обратиться к воспитателю ребенка и написать заявление.

"Заявления организованно передаются, воспитатели связываются с родителями. Для того чтобы ребенок мог посещать садик в метро, нужен также весь комплекс прививок", — добавил он.

Напомним, в центре Харькова сегодня, 20 января, прошла мирная акция протеста. Во время нее местные жители призвали власти направить деньги в поддержку ВСУ.