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У метро Харкова відкрився дитячий садок — як зарахувати дитину

20 січня 2024 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У метро Харкова відкрився дитячий садок — як зарахувати дитину
Дитячий садок у харківському метро. Фото: "Суспільне Харків"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На п'ятьох станціях метро Харкова відкрився дитячий садок. Наразі там навчаються близько 400 дітей.

Про це розповів заступник директора департаменту освіти міськради Валерій Шепель, передає "Суспільне".

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Шепель повідомив, що наразі у садку навчаються діти із 17 закладів дошкільної освіти. Заняття проходять у 16 приміщеннях.

За його словами, вже 656 заявок надійшло на зарахування до дитячого садка у метро. Він зазначив, що це чверть від дітей старшого дошкільного віку, які перебувають у місті. З них 400 вже зараховано.

Дитячий садок у харківському метро
Дитячий садок у харківському метро. Фото: "Суспільне Харків"

"Сформували 41 групу. В одній групі — 18-20 учнів. Дитсадок можуть відвідувати діти 5-6 років, які з 1 вересня підуть до шкіл. Вони перебувають на станціях у дві зміни: з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. За цей час діти відвідують три навчальні заняття по пів години. Є вихователі, психолог, медичні працівники", — сказав заступник директора департаменту.

Дитячий садок працює також у вихідні дні. Одна дитина відвідує заняття один раз на тиждень. Загалом садок може вмістити близько 1000 дітей.

Сьогодні, 20 січня, темою уроку став День соборності України та національні символи.

"Дітям тут подобається. Вони граються, займаються, ліплять, малюють. Робимо так, щоб діткам було затишно й цікаво", — каже вихователька Оксана Бондаренко.

Мама 5-річного Романа Євдокимова каже, що їй спокійно за сина. 

"Мені здається, це більш-менш надійне місце для занять дитини. Дитина так вдома не буде слухатися матусю. Це дисципліна, вчителі. Тут син розуміє, що таке вчитель, як треба себе поводити", — каже Євгенія Євдокимова.

Як зарахувати дитину

Шепель розповів, щоб потрапити до дитсадка в метро, потрібно звернутися до вихователя дитини та написати заяву.

"Заяви організовано передаються, вихователі сконтактують з батьками. Для того щоб дитина могла відвідувати садок в метро, потрібен також весь комплекс щеплень", — додав він.

Нагадаємо, у центрі Харкова сьогодні, 20 січня, відбулася мирна акція протесту. Під час неї місцеві жителі закликали владу спрямувати гроші на підтримку ЗСУ.

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