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В Минэнерго сообщили, сколько домов в Харьковской области остались без света

13 апреля 2024 15:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Минэнерго сообщили, сколько домов в Харьковской области остались без света
Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Стало известно, что более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.

Об этом сообщило Министерство энергетики в субботу, 13 апреля.

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В Харькове установлены почасовые ограничения на использование электросети. В области 21,2 тысячи домов в 61 населенном пункте остаются без электричества.

В связи с повреждением наземного газопровода по соображениям безопасности было прекращено газоснабжение жилого дома и нескольких объектов коммунального хозяйства. В то же время в регионе была восстановлена подача газа в более чем 1,2 тысячи домов.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине введут графики отключения света.

Ранее мы писали, что Минэнерго сообщил об ограничении потребления электроэнергии в Харьковской области.

Харьков
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Украина
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энергетика

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