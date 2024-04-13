В Минэнерго сообщили, сколько домов в Харьковской области остались без света

Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК

Стало известно, что более 20 тысяч домохозяйств в Харьковской области остались без электроэнергии. Также в регионе есть проблемы по поставкам газа.

Об этом сообщило Министерство энергетики в субботу, 13 апреля.

Читайте также:

Энергетическая ситуация в Харьковской области

В Харькове установлены почасовые ограничения на использование электросети. В области 21,2 тысячи домов в 61 населенном пункте остаются без электричества.

В связи с повреждением наземного газопровода по соображениям безопасности было прекращено газоснабжение жилого дома и нескольких объектов коммунального хозяйства. В то же время в регионе была восстановлена подача газа в более чем 1,2 тысячи домов.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине введут графики отключения света.

Ранее мы писали, что Минэнерго сообщил об ограничении потребления электроэнергии в Харьковской области.