В Минкульте хотят без тендеров провести консервацию музея Сковороды в Харькове

Музей Сковороды в Харькове, пострадавший от обстрела. Фото: Суспільне

В Министерстве культуры Украины планируют провести восстановление памятника архитектуры - музея Сковороды в Харькове без объявления тендеров. Там хотят собрать бюджетные средства и заключить соглашение напрямую с исполнителем работ.

Об этом заявил в.и.о министра культуры Ростислав Карандеев в комментарии Ґвара медіа.

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Чиновник рассказал, что во время онлайн-встречи с коллегами он предложил отойти от тендерной процедуры, если это огорчает кого-то из тех, кто готов выполнить такие работы.

"Сейчас собрать средства не бюджетного характера и заключить соглашение напрямую без тендеров. К кому-то подойти и сказать "пожалуйста, поучаствуй в этом тендере". Он сделает эти работы и мы будем благодарны", — сказал Карандеев.

Он добавил, что беседовал с заместителем начальника Харьковской ОВА Витой Ковальской и группой депутатов и надеется, что областная военная администрация позаботиться об этом проекте и обеспечит его выполнение.

Как известно, команда музея объявила сбор "301 настоящий друг Сковороды" на 3 млн. грн. Их планируют потратить на срочные противоаварийные работы, чтобы уцелевшие фрагменты музея устояли до капитального ремонта после войны.

Напомним, что в Николаевской области продолжаются работы по восстановлению онкологического центра, который был поврежден в первые дни полномасштабного вторжения. Медицинское учреждение пострадало от российских артобстрелов в течение весны 2022 года.

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