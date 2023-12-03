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У Мінкульті хочуть без тендерів провести консервацію музею Сковороди у Харкові

3 грудня 2023 22:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Мінкульті хочуть без тендерів провести консервацію музею Сковороди у Харкові
Музей Сковороди у Харкові, який постраждав від обстрілу. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Міністерстві культури України планують провести відновлення пам’ятки архітектури — музею Сковороди у Харкові без оголошення тендерів. Там хочуть зібрати бюджетні кошти й укласти угоду напряму з виконавцем робіт.

Про це заявив т.в.о міністра культури Ростислав Карандєєв у коментарі Ґвара медіа.

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Посадовець розповів, що під час онлайн-зустрічі з колегами він запропонував відійти від тендерної процедури, якщо це засмучує когось із тих, хто готовий виконати такі роботи.

"Зараз зібрати кошти не бюджетного характеру й укласти угоду напряму без тендерів. До когось підійти й сказати "будь ласка, візьми участь в цьому тендері". Він зробить ці роботи й ми будемо вдячні", — сказав Карандєєв.

Він додав, що мав розмову з заступницею начальника Харківської ОВА Вітою Ковальською та групою депутатів та сподівається, що обласна військова адміністрація потурбується про цей проєкт і забезпечить його виконання.

Як відомо, команда музею оголосила збір "301 справжній друг Сковороди" на 3 млн грн. Їх планують витратити на термінові протиаварійні роботи, аби вцілілі фрагменти музею встояли до капітального ремонту після війни.

Нагадаємо, що у Миколаївській області тривають роботи з відновлення онкологічного центру, який було пошкоджено у перші дні повномасштабного вторгнення. Медичний заклад постраждав від російських артобстрілів протягом весни 2022 року.

Також ми писали, що чиновники Харківської області хотіли нажитися на будівництві укриття для школярів. Втім, журналісти виявили у документації товари за завищеною вартістю.

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