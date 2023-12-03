У Мінкульті хочуть без тендерів провести консервацію музею Сковороди у Харкові

Музей Сковороди у Харкові, який постраждав від обстрілу. Фото: Суспільне

У Міністерстві культури України планують провести відновлення пам’ятки архітектури — музею Сковороди у Харкові без оголошення тендерів. Там хочуть зібрати бюджетні кошти й укласти угоду напряму з виконавцем робіт.

Про це заявив т.в.о міністра культури Ростислав Карандєєв у коментарі Ґвара медіа.

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Посадовець розповів, що під час онлайн-зустрічі з колегами він запропонував відійти від тендерної процедури, якщо це засмучує когось із тих, хто готовий виконати такі роботи.

"Зараз зібрати кошти не бюджетного характеру й укласти угоду напряму без тендерів. До когось підійти й сказати "будь ласка, візьми участь в цьому тендері". Він зробить ці роботи й ми будемо вдячні", — сказав Карандєєв.

Він додав, що мав розмову з заступницею начальника Харківської ОВА Вітою Ковальською та групою депутатів та сподівається, що обласна військова адміністрація потурбується про цей проєкт і забезпечить його виконання.

Як відомо, команда музею оголосила збір "301 справжній друг Сковороди" на 3 млн грн. Їх планують витратити на термінові протиаварійні роботи, аби вцілілі фрагменти музею встояли до капітального ремонту після війни.

Нагадаємо, що у Миколаївській області тривають роботи з відновлення онкологічного центру, який було пошкоджено у перші дні повномасштабного вторгнення. Медичний заклад постраждав від російських артобстрілів протягом весни 2022 року.

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